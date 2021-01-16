أمريكا تنفذ حكم الإعدام في ثاني مصاب بكورونا

المصدر: رويترز

نفذت الحكومة الأمريكية في وقت مبكر اليوم السبت حكم الإعدام الثالث عشر والأخير تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل بضعة أيام من دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض بوعد بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.

وذكر مكتب السجون الاتحادي في بيان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في داستن هيجز (48 عاما) الساعة 1:23 صباحا.

وبعد خمس ساعات من تجهيزه لتنفيذ حكم الإعدام، سمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية بالمضي قدما في الإعدام حقنا، وألغت قرارا بإرجاء الحكم صدر عن محكمة استئناف اتحادية.

وأدين هيجز وحكم عليه بالإعدام عام 2001 لدوره في اختطاف وقتل ثلاث نساء في محمية اتحادية للحياة البرية في ماريلاند عام 1996.

وبحسب صحفي كان موجودا بصفته شاهدا إعلاميا على عملية الإعدام، بدا هيجز الذي كان مصابا بمرض كوفيد-19 هادئا وغير خائف وهو يقول كلماته الأخيرة "أريد أن أقول إنني بريء"، وذكر السيدات الثلاث بالاسم وتابع "لم آمر بقتلهن".

ونفذت وزارة العدل الأمريكية فيه حكم الإعدام بالحقن بسجنها في تيرا هوت بولاية إنديانا.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام هيجز ومدان آخر يدعى كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية، لحين تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به في ديسمبر.

وأُعدم جونسون في وقت متأخر يوم الخميس الماضي.

ويعتبر هيجز المدان الثالث عشر الذي تنفذ الحكومة الأمريكية حكم الإعدام فيه بعد استئناف تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يصرح بدعمه للعقوبة قبل وقت طويل من دخوله الساحة السياسية.