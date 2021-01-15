المصدر: البيان الإلكتروني

في تطورات جديدة حول هروب 3 مصريين محكوم عليهم بالإعدام في مصر ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة والذين هربوا من سجن طنطا العمومي بطريقة سينمائية تشبه ما يحدث في الأفلام، وأطلق عليها الإعلام ”الهروب الكبير“.

وعثرت الشرطة المصرية على أحد المتهمين أثناء تواجده بشقة سكنية، بمنطقة العجيزى أول طنطا، فيما عثر على الاثنين الآخرين مختبئين بمدينة زفت بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان المتهمون هربوا بطريقة ماكرة من أحد السجون في مصر، بعد أن قاموا بثقب الحائط باستخدام ”آلة حادة“ للهروب، وتسلقوا السور باستخدام حبل وقفزوا خارج السجن وفروا هاربين.

وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال الأشهر الـ3 الماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة لسجن طنطا العمومي.