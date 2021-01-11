خطة ماكرة وراء هروب 3 محكومين بالإعدام في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطة ماكرة تمكن 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد من الهرب من أحد السجون في مصر .

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، صدور تعليمات من وزير الداخلية بالتحقيق الفوري في قضية هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

تنقيب جدران السجن

وتابعت المصادر الأمنية، أن المتهمين الثلاثة من "المسجلين خطر" في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية.

تعطيل كاميرا المراقبة

كما قام المتهمون بتعطيل كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

توقيت الهروب

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان في الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا العمومي، عقب تسللهم من أسوار السجن.