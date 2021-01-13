شاهد.. انفجار ضخم يهزّ مصنعاً في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

هز انفجار ضخم مصنعا كيميائيا تابعا لشركة Sinopec Yangzi Petrochemica الصينية في مدينة نانجينغ، وسط تخوفات من سقوط ضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوردت "روسيا اليوم" نقلا عن موقع Paper الإخباري قوله إن الانفجار وقع في ورشة لتصنيع مطاط ستيرين-بيوتادين في المصنع الواقع في مدينة نانجينغ، وذلك في الساعة 17:06 بتوقيت بكين، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وأضاف الموقع أن فرق الإطفاء تم إرسالها إلى مكان الحادث، من دون ورود معلومات على الفور عن سقوط ضحايا بشرية.