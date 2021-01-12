شاهد.. شاشة تشنغدو المنحنية "تشعل" مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت الشاشة المنحنية على مبنى في إحدى المجمعات التجارية بمدينة تشنغدو جنوب غربي الصين من أشهر الأماكن السياحية للمدينة، والتي يجب ألا يفوت عشاق الخيال العلمي زيارتها.

وبمناسبة حلول العام الجديد، أشعلت الشاشة مواقع التواصل الاجتماعية مجددا بعدما عرضت العديد من الإعلانات الإبداعية، وفق "صحيفة "الشعب" الصينية.