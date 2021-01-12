المصدر: البيان الإلكتروني

أيسلندا، بلد يبدو وكأنه يقع على كوكب آخر تماما!

غيوم لؤلؤية رائعة تغطي سماء هذه الدولة الجزرية الأوروبية الواقعة شمال المحيط الأطلسي على الحافة وسط الأطلسي، تم التقاطها بواسطة عدسة الأيسلندي Hörður Kristleifsson، وفق (futurasciences).

تتكون هذه الغيوم في طبقة الستراتوسفير؛ وهي إحدى طبقات الجو العليا التي تعلو طبقة التروبوسفير وتمتد من ارتفاع 18 كيلومتر إلى نحو 50 كم فوق سطح البحر، وهي طبقة من الهواء الرقيق تجتاحها الرياح العاتية إذ ينساب في قاعدتها نهران من التيارات الهوائية يجريان حول معظم الكرة الأرضية ويعرفان باسم تيارات الرياح.