شاهد.. الثلوج مستمرة في "تجميد" اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

تساقطت الثلوج بكثافة في اليابان أمس الاثنين، خصوصاً بالقرب من ساحل بحر اليابان، بسبب ما يسميه علماء المناخ "توزيع الضغط الشتوي".

وفي محافظة فوكوي في وسط البلاد، شوهدت أكثر من 100 مركبة تقطعت بسائقيها السبل في الطريق السريع.

وتدخلت السلطات لإسعاف وإنقاذ العالقين، كما حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج أكثر من المعتاد بثلاثة أضعاف في الفترة المقبلة، بحسب "يورونيوز".