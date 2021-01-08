السعودية تضبط 15 كيلوغراماً و4 ملايين قرص مخدر في شحنة مانجو

المصدر: واس

ضبطت السلطات في المملكة العربية السعودية كميات كبيرة من المخدرات، ملقيةً القبض على عناصر إجرامية حاولت تهريبها والترويج لها.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلوغرامات من مادة الميث أمفيتامين و(5) كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح النجيدي أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدراً تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجو.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلوغرامات من مادة الميث أمفيتامين مخدر و(5) كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.