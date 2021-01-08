ضحايا بانهيار موقف سيارات لمستشفى في إيطاليا

المصدر: د ب أ

انهار موقف سيارات بمستشفى في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، ما أدى إلى طمر عدة سيارات تحت الأنقاض.

وتوجهت فرق الطوارئ إلى الموقع مع الكلاب البوليسية، صباح اليوم، للبحث عن ضحايا الحادث.

وبلغت مساحة المنطقة المنهارة نحو 500 متر مربع، وأظهرت الصور تصاعد سحب من الدخان بالموقع.

ولم يتم تأكيد سبب الانهيار، وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أنه كان بسبب انفجار أثناء الليل.

وذكرت محطة الإذاعة العامة "راي 1" أنه تم إجلاء المرفق الخاص بالمستشفى المخصص لمرضى فيروس كورونا.