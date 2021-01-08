كوريا الجنوبية تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أدنى درجات حرارة، حيث شهدت العديد من المناطق انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر واستمر تساقط كميات كبيرة من الثلج.

وقد بدأت الموجة الباردة في سيئول في وقت سابق من الأسبوع ودفعت درجات الحرارة إلى 18.6 درجة تحت الصفر، وهي ثاني أدنى درجة حرارة تشهدها المدينة منذ بدأ تسجيل البيانات ذات الصلة، بعد 19.2 درجة تحت الصفر في 5 يناير من العام 1986، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وسجلت مدينة دايجون في وسط البلاد 16.9 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت كل من مدينتي كوانغجو وبوسان وجزيرة جيجو الجنوبية 12.7 درجة تحت الصفر و 11.4 درجة مئوية تحت الصفر و 1.1 درجة تحت الصفر، على التوالي.

وتنبأت هيئة الأرصاد بتساقط الثلوج بسمك 15 سنتيمترا على المناطق الساحلية الجنوبية الغربية من إقليم جولا وجزيرة جيجو، وبسمك 3 سنتيمترات بإقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وبلغ تساقط الثلوج المتراكمة على جبل هاللا بجزيرة جيجو 31.1 سنتيمترا بين الأربعاء والسادسة من صباح اليوم الجمعة.

وتظل معظم أنحاء البلاد تحت تأثير تحذير من الموجة الباردة أو توصية ضد الثلوج الكثيفة منذ وقت سابق من الأسبوع.

ويستمر تعطل حركة المرور على الطرق المغطاة بالثلوج، وحذرت سلطات المواصلات العامة من تأخيرات إضافية في حركة الطائرات والسفن.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها تتوقع ارتفاع ذروة الطلب على الطاقة إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، بعد أن سجل اليوم السابق 90.2 مليون كيلوواط بحلول الخامسة مساءً، المعدل الأعلى من نوعه على الإطلاق في فصل الشتاء، وفق "يونهاب".