تاجر مخدرات يعرض الكوكايين على رجل شرطة

المصدر: د ب أ

من بين جميع الأشخاص، عرض تاجر مخدرات في ألمانيا على رجل شرطة كان في ثياب مدنية في ذلك الحين شراء كوكايين.

وذكرت الشرطة، اليوم، في بيان، أن المتهم (36 عاماً) تحدث إلى "الزبون الخطأ" في وسط مدينة "هام" مساء الجمعة الماضي.

وقام الشرطي بمجاراة التاجر وتبعه إلى منزل أحد الأصدقاء، حيث أراد التاجر - حسب الاتفاق - جلب كيس من الكوكايين.

وعندما عاد المتهم، كان الشرطي ينتظر المساعدة على عتبة الباب.

وبدأت إجراءات جنائية ضد الرجل بتهمة الإتجار غير المشروع في الكوكايين.

ولم يتم العثور على مخدرات أخرى في الشقة، ولكن تم العثور على دراجة مسروقة ومحفظة شخص آخر، لذلك بدأت الشرطة التحقيق أيضاً مع صاحب الشقة البالغ من العمر 48 عاماً.