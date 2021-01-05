شاهد.. الثلوج تغمر شمال إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت بلدة منتجع التزلج أبيتون الواقعة شمال إيطاليا تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى تراكمها على ارتفاع مترين، يوم السبت الماضي.

وشوهد السكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها.

كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.

وحثت السلطات المحلية الزوار على تأجيل السفر غير العاجل إلى المنطقة للسماح لخدمات الطوارئ بإخلاء المسارات وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، وفق "روسيا اليوم".