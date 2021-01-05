شاهد.. همبرغر عيار 24 قيراطاً

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم مطعم في العاصمة الكولومبية بوغوتا، همبرغر من الذهب عيار 24 قيراطًا مقابل 60 دولارًا أو 900 راند.

يقول صاحب مطعم Toro McCoy الكولومبي إنه يأمل في تقديم تجارب طهي جديدة للرواد الكولومبيين غير القادرين على السفر بسبب جائحة كورونا، وفق قناة (Newzroom Afrika).

وتتكون وجبة الهمبرغر من لحم بقري وبصل وجبنة شيدر، لكنها مغطاة بقطع ورق من الذهب سمكها حوالي 0.0015 ملم.