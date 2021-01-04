شاهد.. سانت إتيان الفرنسية تكتسي بـ "الأبيض" لأول مرة هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بداية العام الجديد، تساقطت الثلوج للمرة الأولى في مدينة سانت إتيان في شرق وسط فرنسا.

واكتست المدينة ليل الخميس باللون الأبيض، إثر تساقط الثلوج بغزارة.

ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج بشكل متقطع في بعض الأجزاء من منطقة أوفرن-رون ألب في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤثر على حركة المرور خاصة على الطرق السريعة، وفق يورونيوز".