القبض على قاتل زوجته المعلمة أمام مدرسة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة المصرية القبض على قاتل زوجته المعلمة أمام مدرسة خاصة تعمل بها والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغاً يفيد مقتل مدرسة أمام مدرسة خاصة تعمل بها بمنطقة صفط اللبن، والقت الشرطة القبض على زوجها القاتل والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.



وأفادت التحريات أن المجني عليها أقامت قضية خلع ضد المتهم، بسبب خلافات أسرية بينهما، ما دفعه لارتكاب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم يعمل سائقاً بعد فقده عمله بإحدى الدول العربية بسبب الأزمة التي سببها كورونا، يبلغ من العمر 62 عاماً، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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