دفن مع سيف.. بيير كاردان صمم حتى النعش الذي دفن فيه

المصدر: د ب أ

تم دفن مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 98 عاما، في مراسم جنازة خاصة في جبانة مونمارتي في باريس، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.

ودفن نعش كاردان أمس السبت بجوار صديقه وزميله أندريه أوليفيه، الذي توفي عام 1993، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن أسرة كاردان.

وتم تزيين النعش وفقا لرغبات كاردان الأخيرة، ودُفن مع سيف من تصميمه أيضا، والذي يشبه نصله المقص ويجمع مقبضه بين إبرة وبكرة من الخيط وكشتبان، وفقا لتقرير وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يقام قداس تذكاري في باريس من أجل كاردان في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتوفي كاردان، الذي أحدث ثورة في الموضة وأسس إمبراطورية الأزياء الراقية، يوم الثلاثاء الماضي. وكان المصمم الإيطالي المولد أيضا من أوائل المصممين في مجاله من حيث تصميم الأزياء للجماهير وتسويق اسمه في جميع أنحاء العالم.