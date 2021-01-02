حلوى الموتشي تقتل يابانياً وتصيب 5 آخرين بالاختناق

المصدر: د ب أ

أعلنت إدارة إطفاء طوكيو أنه جرى نقل خمسة رجال تتراوح أعمارهم من أوائل السبعينيات إلى التسعينيات من العمر إلى المستشفيات في العاصمة اليابانية طوكيو في وقت متأخر أمس من جراء الاختناق بحلوى الموتشي.

وحلوى الموتشي هي عبارة عن كعكات الأرز التي يتم تناولها تقليدياً في رأس السنة، بحسب ما نقله موقع "جابان توداي" اليوم.

وكان أحدهم، وهو في التسعينيات من العمر ويعيش في نيشي-طوكيو، قد أصيب بسكتة قلبية إثر الاختناق بالموتشي، وفقاً لصحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية، وتوفي فيما بعد في المستشفى.

وتنصح إدارة إطفاء طوكيو سنوياً قبيل عطلات رأس السنة كبار السن بتقطيع حلوى الموتشي، المعروفة بلزوجتها، إلى قطع صغيرة ومضغها ببطء قبل ابتلاعها، كما تنصح الأشخاص بالانتباه للأطفال وكبار السن عندما يتناولون الموتشي.

وفي حادثة شهيرة وقعت في 2001، استخدمت امرأة المكنسة الكهربائية لسحب الموتشي من حلق والدها السبعيني وأنقذت حياته.