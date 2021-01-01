إلهام شاهين تودّع 2020 بكسر "القلل"

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت النجمة المصرية إلهام شاهين، العام الجديد 2021، بمشاركة الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج "القاهرة والناس"، بطريقة طريفة من خلال تكسير "القلل" على العام 2020، وذلك كتعبير بطريقة ساخرة على العام 2020 بما شهده من أزمات، على رأسها تفشي فيروس كورونا وتسببه فى إغلاق عالمي وأزمات اقتصادية عالمية.

ووجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة، إلى المصريين من خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، متمنية أن يكون العام 2021 أفضل من 2020، وبعد تحطيم القلل علقت قائلة: "السنة غارت"، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.