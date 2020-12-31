النيابة العامة السعودية تباشر التحقيق في مقتل المدرس المصري ضحية تلميذه

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 عاماً.

وأوضح المصدر المسؤول بأن الجاني حدث يبلغ من العمر 14 عاماً، وجرى استجوابه وفقاً للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثةـ ويجرى العمل حالياً على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، بحسب صحيفة "مكة".

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