هاري وميغان: الحب ينتصر دوماً

المصدر: رويترز

شكر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان العاملين الأساسيين، ووجَّها رسالة تشجيع إلى الذين عانوا تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020، في أول تدوينة صوتية لهما على منصة سبوتيفاي.

واستضاف هاري وميجان، المعروفان رسمياً بلقب دوق ودوقة ساسكس، الحلقة على المنصة، وتحدثا عن عام 2020 وأمنيات العام الجديد مع المغني إلتون جون والمنتج والممثل تيلر بيري وبطلة التنس نعومي أوساكا، وغيرهم من المشاهير والفنانين والكتاب.

وخلال الحلقة، ومدتها 33 دقيقة، شكر الزوجان العاملين بالرعاية الصحية والعاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة وغيرهم ممن قدموا التضحيات في عام ملئ بالتحديات.

وقالت ميغان: "أقول، بغض النظر عما تلقيه الحياة على كاهلكم، ثقوا فينا عندما نقول الحب ينتصر".

وأضاف هاري: "الحب ينتصر دائماً".

وانتهت الحلقة بظهور مفاجئ لآرتشي ابنهما البالغ من العمر 19 شهراً الذي قال بمساعدة من والديه: "عام جديد سعيد".