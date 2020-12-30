كيف تجف الملابس المبلولة في درجة حرارة تحت الصفر؟

المصدر: د ب أ

كثيرا ما يخطر هذا التساؤل كيف تجف الملابس المغسولة التي جرى نشرها على حبل الغسيل في الشتاء؟ ماذا لو كانت الأجواء تحت الصفر؟

ولكن هذا يجدي نفعا في الحقيقة، رغم أنه يبدو غير منطقي. يمكن أن تجف الملابس عند نشرها في الخارج طوال العام طالما أنها لا تمطر أو تتساقط الثلوج أو الجو ضبابي.

يحتاج الأمر فعلا لهواء جاف حتى تجف الملابس، بحسب خبراء غسل الملابس من منظمة "فوروم فاشن" الألمانية، وهي حملة لتوعية المستهلك متخصصة في نصائح خاصة بالغسيل.

والعلم الذي يقف وراء هذا -الذي يضمن جفاف الملابس عند نشرها في الخارج عند تراجع درجات الحرارة لتحت الصفر- هو التبخر. ويعني هذا أن المياه تتحول من حالة صلبة تسمى الجليد، إلى حالة غازية تسمى البخار بدون أن تصبح سائلة مجددا فيما بينهما.

وهذا يعني أنه في درجات الحرارة السالبة تتجمد المياه في الملابس المبلولة في البداية ثم يتبخر الثلج إلى بخار ماء وبالتالي تجف الملابس.

وهذا لا يوفر الطاقة فحسب بإزالة الحاجة إلى التجفيف الكهربائي، ولكن الملابس " التي جفت من خلال التجمد" تكون ناعمة، بحسب الخبراء.

ولكن تأكد من عدم إزالة الملابس من على المنشر بينما لا تزال متجمدة فهذا يمكن أن يتلفها.

