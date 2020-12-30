ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضراوات؟

المصدر: د ب أ

هل حدث واشتريت كمية كبيرة من الخضراوات مثل البطاطا أو القثاء لتخزينها قبل بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا ولكن بدأ مظهرها يبدو غير ملائم؟ بغض النظر عن الوضع الحالي لا تجعل نهايتها هي صندوق القمامة.

يمكن وضع البطاطس والجزر والبطاطا في مكان بارد ومظلم لفترة طويلة وتظل تحتفظ بصلابتها. وإحدى أسهل الطرق الشهية لاستخدام الخضروات السابقة هي تقشيرها وتقطعيها بالطول ووضع القليل من الزيت عليها ثم خبزها في الفرن حتى تصبح مقرمشة لنحو 35 دقيقة، ثم رش عليها الملح مثلما تحب.

هل تريد اقتراحاً آخر؟ ماذا عن اللجوء إلى قدر؟

هذه الوصفة رائعة لأنها بسهولة تجدي نفعاً مع أي نوع من الخضراوات لديك الكثير منه، فبدلاً من البطاطا ربما يكون لديك الكراث بدأت تذبل، إليك طريقة لاستخدامه.

قم بتقطيع الخضار المختار لشرائح رفيعة وضع الشرائح في قدر، ثم أضف الملح والفلف واسكب مزيجاً من الكريمة والبيض المخفوق وملعقتين كبيرتين من جبن البارميزان ومن ملعقة إلى اثنتين من الثوم المفروم وقم بخبزها لما يصل إلى 45 دقيقة.