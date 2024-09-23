«طرق دبي» تطرح 103 فرص عمل للمواطنين في «رؤية الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2024) من 24 إلى 26 سبتمبر من خلال توفير 83 وظيفة في مختلف التخصصات المهنية والإدارية، والتي تغطي مسارات مهنية متخصصة عدة، وهي: (مسار القادة، المسار التقني التخصصي، المسار الهندسي، مسار التفتيش المرن، مسار الدعم المساند)، و20 وظيفة مخصصة للمسار السريع للمهندسين، الذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا العام. علماً أنه سيتم إجراء مقابلات فورية للباحثين عن العمل من قبل مديري الإدارات والأقسام المعنيين أو المختصين خلال فترة المعرض تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها لاحقاً.

كما سيتم طرح واستعراض برامج تدريبية للطلبة مثل: الابتعاث، التدريب العملي، تمكين، وأجيال. وهي برامج تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تأهيل وتدريب الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة

وتهدف الهيئة من خلال المشاركة في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2024) إلى تعزيز استراتيجية التوطين من خلال جذب وتأهيل الخريجين والمواهب الإماراتية، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات، وسيساهم المعرض في تعزيز قاعدة بيانات الهيئة بكوادر وطنية مؤهلة لاستقطابهم لسد الشواغر المستقبلية، وإدراجهم في برامج تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية والفنية.

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