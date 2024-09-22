«إينوك» تبحث عن كوادرها في «رؤية»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم مساعي الدولة لبناء كوادر إماراتية مؤهلة للمستقبل، وذلك خلال مشاركة المجموعة في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف (رؤية) من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الشباب يستطيع».

وشهدت المجموعة، التي تبلغ حالياً نسبة الإماراتيين بين كوادرها 52%، زيادة في نسبة التوطين في مختلف المستويات الإدارية، والتي وصلت إلى 80% في الإدارة العليا، و50% في الإدارة المتوسطة، و53% في المهام الإشرافية، و48% في الأدوار المساعدة، و 100% بالإدارة التنفيذية منذ عام 2018.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دورنا كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، نلتزم في مجموعة إينوك باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية والاحتفاظ بها، وتزويدها بمهارات المستقبل تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية».

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