3000 فرصة عمل لشباب الإمارات في معرض «رؤية»

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الـ 23 من «رؤية» معرض الإمارات للوظائف، في قاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 ولغاية الخميس 26 سبتمبر. وتوفر الفعالية أكثر من 3000 وظيفة شاغرة في 26 قطاعاً، تقدمها 150 مؤسسة عامة وخاصة رائدة.

وتعكس الفعالية مساعي الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، كما تواصل حضورها المتنامي عاماً بعد آخر، حيث تشهد دورة عام 2024 مشاركة أسماء جديدة تمثّل نحو 50 % من العارضين مع تواجد قطاعات رئيسية تسجل حضورها للمرة الأولى في المعرض.

ويتضمن جدول المعرض العديد من المناقشات البنّاءة وورش العمل والندوات التفاعلية والعروض الملهمة والمسابقات، إضافة إلى فرص التواصل المباشرة مع كبار رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأشارت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي إلى أن استضافة معرض الإمارات للوظائف 2024 تعزز الفرص التي من شأنها تمكين الجيل القادم من المواهب الإماراتية.

كوادر إماراتية

وأعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية المتنوّعة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، تأكيدها على التزامها بدعم مسيرة نمو الإمارات من خلال تطوير وتمكين الكوادر المحلية. وستقدم دبي القابضة مجموعة متنوعة من فرص العمل في مختلف التخصصات والمجالات ضمن محفظة أعمالها.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة: تعد دولة الإمارات أرض تحقيق الأحلام والطموحات، وهذا ما ينعكس بوضوح في فريق العمل في دبي القابضة، حيث تمتلك الكوادر الإماراتية إمكاناتٍ واعدة ورغبة قوية في المساهمة في المساعي المبذولة نحو تنويع اقتصادنا وتعزيز مسيرة نموّه، ولهذا، فهي ملتزمة بدعم الجيل القادم من القادة الإماراتيين نحو مسيرة مهنية واعدة.

وأعلنت شركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في الفعاليات، وذلك في إطار مواصلة التزامها المستمر بتمكين الشباب الإماراتي من أصحاب المهارات واستقطاب الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز ريادتها في مجال الثورة الرقمية.

وصرحت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في «دو»: أنه في ظل تزايد الفجوة في المواهب الرقمية، فإن الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين الإماراتيين من خلال التدريب الرقمي الراقي، وإتاحة الفرص المهنية لضمان مشاركتهم في قيادة التطور الرقمي.

كما أعلنت مجموعة الرستماني، إحدى الشركات العائلية الرائدة في الإمارات، عن تحقيق نسبة توطين بلغت 15 % من مجموع القوى العاملة المهارية مسجلة نسبة نمو بلغت 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس جهودها المستمرة لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة الإماراتية.

جاء هذا الإعلان متزامناً مع مشاركة المجموعة في المعرض، حيث تعاود المجموعة مشاركتها في هذا الحدث المهني المرموق عاماً بعد عام، بهدف التواصل مع الإماراتيين الباحثين عن عمل وأصحاب الخبرات والكفاءات.

وأكد مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني، الالتزام بالمساهمة في رؤية الدولة الرامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وإيجاد فرص عمل مجدية، ودعم المواهب المحلية، وتوفير منصة لتنمية مهاراتهم وتحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في مجموعة من القطاعات.

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