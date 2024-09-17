محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات

المصدر: دبي ــ البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة في حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، جاء فيها: «اصنع مستحيلك في الإمارات».

وأرفق سموه التدوينة بمقطع فيديو للنجم العالمي إدريس إلبا، يدعو من خلاله المبتكرين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، بالاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم. يأتي ذلك تزامناً من إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة حملة إعلامية عالمية تحت شعار «استثمر في الإمارات».

وافتتحت الحملة بفيلم تشويقي يقدم من خلاله النجم العالمي إدريس إلبا تجربته الشخصية في تحقيق المستحيل، وبأن تحقيق المستحيل ممكن وأصبح مثالاً حياً في نموذج دولة الإمارات، ويركز الفيلم على إبراز واحدة من أهم سمات دولة الإمارات والتي تتمثل في قدرتها على توفير العديد من الفرص والمناخ المناسب لتحقيق أكثر الأفكار طموحاً وإبداعاً والتي قد تبدو في أماكن أخرى غير قابلة للتحقيق.

كما وتجوب الحملة مدناً عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيورخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع، كما تم ضمن الحملة إطلاق منصة Invest.ae والتي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال.

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