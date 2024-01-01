محمد بن راشد: في الإمارات لا حدود لأحلامنا ولا سقف لطموحاتنا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لا حدود لأحلامها، ولا سقف لطموحاتها، وقال سموه: «إننا في الإمارات لا حدود لأحلامنا ولا سقف لطموحاتنا»، وأضاف سموه: «2024 عام جديد لا نعترف فيه بالمستحيل». جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه في منصة «إكس»، حيث استعرض خلاله إنجازات دولة الإمارات خلال العام 2023، وبدأ الفيديو بسؤال: «ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران لثانية فقط؟».

ويجيب سموه: «ستتبخر معظم مياهنا وستنتهي كل أشكال الحياة، ولكن الأرض لن تتوقف عن الدوران، وكذلك نحن في الإمارات لن نتوقف عن العمل والتطور».

وأكد سموه أنه «لو توقفنا قبل عشر سنوات بسبب الأزمات نكون متأخرين، فلا بد أن نسير ونتقدم ولا ننظر إلى الخلف».

وتضمن الفيديو حصاد الإمارات 2023، وجاء فيه: «140 رئيس دولة وحكومة في كوب 28، و20 رئيس دولة، و250 وزيراً في القمة العالمية للحكومات، كما أطلقت الدولة أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات، وتم تحديث 114 قانوناً تخصصياً، و24 اتفاقية في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً».

وضمنت الدولة مكانة ضمن العشرة الأوائل في مؤشر القوة الناعمة العالمي، وحلت في المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، والمركز السابع عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وأصبح جواز السفر الأقوى عالمياً.

وفي العام نفسه تم تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة بالعالم، وكذلك تم تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية، وإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وفي العام نفسه أيضاً تأسس أول صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام بقيمة مليار درهم، وكذلك تم افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً، ضمن مجمعات زايد التعليمية، وتوظيف 85 ألف مواطن عبر برنامج «نافس»، واستقبلت الإمارات أكثر من 25 مليون سائح خلال 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز