محمد بن راشد: مستمرون في دعم الإعلام العربي وتكريم المبدعين

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستمرار في دعم الإعلام العربي، وتكريم مبدعيه، مباركاً للفائزين بجوائز الإعلام العربي ورواد التواصل الاجتماعي.

وقال بمناسبة اختتام قمة الإعلام العربي: «4000 إعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22 نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي، مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب».

وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تم أمس تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. وذهبت جائزة شخصية العام المؤثرة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بقية الفائزين الثمانية. ومع اختتام القمة، التي ضمت المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الإعلام العربي، ترسخ دبي مكانتها مركزاً مؤثراً في تطوير الإعلام العربي والمساهمة في صياغة مستقبله في ظل المتغيرات المتسارعة، وبيئة حاضنة للإبداع وأصحاب الفكر والكلمة. وعلى امتداد سنواته الـ 22 أصبح المنتدى منصة بصناع القرار والخبراء للحوار ومناقشة التصورات المستقبلية والتحديات والفرص، لمناقشة مستقبل المشهد الإعلامي.

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