محمد بن راشد: مستمرون في دعم الإعلام العربي وتكريم المبدعين

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستمرار في دعم القطاع الإعلامي العربي، وتكريم المبدعين العرب، مباركاً للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «4000 إعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22، نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي.. مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب».

جاء ذلك بمناسبة اختتام فعاليات قمة الإعلام العربي 2024، والدورة الثانية والعشرين لـ«منتدى الإعلام العربي».

وكانت قمة الإعلام العربي اختتمت فعاليتها، أمس، بتكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة، حيث تم تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بجائزة شخصية العام المؤثرة. كما تم تكريم ثماني شخصيات مؤثرة وجهات، من بينهم الهلال الأحمر الإماراتي عن فئة خدمة المجتمع.

ومع اختتام القمة التي ضمت تحت مظلتها النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الإعلام العربي الـ22، وجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة، ترسخ دبي مكانتها مركزاً مؤثراً في تطوير الإعلام العربي، والمساهمة في صياغة مستقبله في ظل المتغيرات المتسارعة، وبيئة حاضنة للإبداع وأصحاب الفكر والكلمة.

وعلى امتداد سنواته الـ 22، أصبح المنتدى منصة حيوية للحوار ومناقشة التصورات المستقبلية والتحديات والفرص، خاصة أنه يجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب الكلمة من الإمارات والعالم، لمناقشة مستقبل مشهد الإعلام العربي والعالمي، ما ينعكس في أداء الإعلام العربي وتنافسيته وتشكيل ملامح مستقبله.

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