برعاية أحمد بن محمد.. منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد يكرمان الفائزين بـ«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أقامت أمس اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، المنصة الأبرز عربياً للاحتفاء بالمبدعين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين بـ«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ«قمة الإعلام العربي 2024»، والدورة الثانية والعشرين لـ«منتدى الإعلام العربي».

وذهبت جائزة «شخصية العام المؤثرة» إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقديراً لحضور سموه القوي والملهم على منصات التواصل الاجتماعي، بما يخدم أهدافاً نبيلة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي. ويعد تتويج سموه بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديراً لعطائه المتواصل ومبادراته المعهودة، على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

وتسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نجل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان.

تكريم

وقد كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» الفائزة بجائزة «خدمة المجتمع»، إذ استخدمت الهيئة وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي كنوافذ أمل لمساعدة حالات إنسانية عاجلة، إذ أطلقت الهيئة مبادرة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بحكم سرعة انتشارها وقربها من الناس، لعرض حالات إنسانية في الدولة بحاجة للمساعدة العاجلة، ومنها حالات مرضية مستعصية تحتاج إلى الدعم المالي، بسبب عجزها عن توفير مبالغ العلاج.

وسلم سموه جائزة فئة «الجمهور» للمهندس والإعلامي والصحافي السعودي عبد الرحمن بو مالح، وهو أحد أبرز المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحد رواد «البودكاست» في الوطن العربي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «ثمانية» للنشر والتوزيع، وذاع صيته من خلال تقديم وإعداد «بودكاست فنجان»، والذي استقطب اهتماماً واسعاً ومتابعة مستمرة من الجمهور.

كما سلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المنصة الإلكترونية «أوناس» ورئيسها التنفيذي خالد الطاير جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة «ريادة الأعمال»، حيث أصبحت المنصة وجهة عشاق التسوق في الخليج، وواحدة من أهم أمثلة النجاح في التسوق عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، وقد أصبحت المنصة بعد 5 سنوات من إطلاقها المنصة المفضلة في الخليج، مما شجع المستهلكين في المنطقة على التسوق عبر الإنترنت، إذ تقدم خدماتها إلى المتسوقين عبر الإنترنت من دولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

كذلك كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز بالجائزة عن فئة الرياضة، وهو مساعد الفوزان وهو لاعب كرة قدم كويتي محترف أعلن اعتزاله حديثاً، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات في أندية كرة القدم الكويتية، وحصد عدداً كبيراً من الإنجازات الرياضية. ويقدم الفوزان، الذي يتابعه أكثر من 3.8 ملايين شخص برنامج «تحدي الثلاثين» عبر قناته على «يوتيوب»، والذي يستضيف فيه مشاهير عالم الساحرة المستديرة.

إلى ذلك قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بتكريم الفائز عن فئة الصحة الدكتور كريم علي، الطبيب المصري الذي تخرج في جامعة الأزهر، وحصل منها على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وتخصص في علوم السموم الإكلينيكية والطب الشرعي، ومارس مهنة الطب في بلده الأم ثم انطلق إلى أوروبا ليبدأ هناك قصة نجاح جديدة كواحد من أشهر الأطباء العرب، وأكثرهم متابعة على «اليوتيوب».

كما سلمت سموها جائزة فئة الترفيه لـ«الأخوين قدس»، وهما من صناع الأفلام السعوديين البارزين، حيث قاما بتأسيس شركة «شريط» للإنتاج الفني المرئي والمسموع، وقد برع «الأخوين قدس» في عالم صناعة المحتوى الإلكتروني وصناعة الأفلام.

وكرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الفنان المصري أحمد حلمي الفائز بالجائزة عن فئة «الثقافة والفنون»، حيث ذاع صيته عبر منصات التواصل الاجتماعي بتقديمه للمشاهد والمقاطع الكوميدية ليصبح الآن أحد أبرز صناع الكوميديا في الوطن العربي.

وسلمت سموها جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة «السياحة» إلى جو حطاب الرحالة والمدون وصانع المحتوى الأردني، والذي جاب العديد من دول العالم، وشارك تجربته ومغامراته مع الجمهور والمتابعين له على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زار العديد من الدول وأسهم في التعريف بثقافاتها وعاداتها عبر نشره مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو مع سكان المناطق، التي زارها حول العالم.

حضر حفل التكريم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس «دبي للإعلام»، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء. كما حضر الحفل منى غانم المرّي، نائبة الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، والدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وحشد من المؤثرين العرب وصُناع المحتوى من مختلف أنحاء المنطقة.

وكان حفل «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» قد اُستهل بقصيدة «بطل السلام» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أهداها سموه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشدت بالقصيدة الفنانة الإماراتية أحلام.

منافسة

وكانت اللجنة المنظمة للجائزة قد فتحت باب الترشح للجائزة في الرابع عشر من مايو الجاري، داعية من يرغب في المشاركة بالترشح للجائزة للمنافسة بعمل له، أو ترشيح آخرين لنيل الجائزة، وذلك بتقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية، التي تم تخصيصها لتلقي المشاركات، والتي أُغلق باب المشاركة فيها يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري.

يُذكر أن جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي انطلقت في العام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تهدف من خلال تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الأثر الإيجابي لمنصات التواصل، وما يقدم عليها من محتوى في حياة المتلقي العربي، بتشجيع المحتوى النافع الذي يُعلي من القيم النبيلة للمجتمع ويخدم في نشر الوعي حول مختلف الموضوعات، التي تعنى بأفراده وتلامس حياتهم وتؤثر فيها، ويحفز الإنسان على الارتقاء بقدراته، وأن يكون نافعاً لنفسه ومجتمعه ووطنه، ومشاركاً في تقدمه وازدهاره، كل في موقعه وحسب أدواره ومسؤولياته، على تنوعها وتعدد أشكالها.

وتضم الجائزة تسع فئات، تشمل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستكرم المؤثرين، الذين تميزوا في تسخير التقنيات الحديثة لتطوير المحتوى العربي، وتعزيز الأثر الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي. وتغطي فئات الجائزة قطاعات: الترفيه، والثقافة والفنون، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والرياضة، والسياحة، والصحة، إضافة إلى فئة الجمهور، وفئة شخصية العام المؤثرة.

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