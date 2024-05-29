محمد بن زايد: الإمارات وكوريا نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبناءة

المصدر: سيئول - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبناءة، ودولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

ودوّن سموه عبر منصة «إكس»: «‏وصلت اليوم (أمس)، إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبناءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين».

علاقات متينة

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا والسيدة الأولى كيم كيون هي، اللذين رحبا بزيارة سموه، معربين عن سعادتهما بلقائه وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى كوريا.

وتبادل سموه مع الرئيس الكوري وحرمه - في قصر تشانغدوك التاريخي في العاصمة سيئول - الأحاديث الودية التي عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات صداقة متينة وحرص متبادل على تعزيزها بجانب القيم المشتركة للشعبين في المحافظة على الثقافة والموروث.

وحضر صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان مراسم ضيافة تقديم الشاي على الطريقة الكورية التراثية والتي رافقتها فقرة موسيقية لآلة الناي قدمها عازف كوري، وبعدها قام سموه والرئيس الكوري بجولة في حديقة القصر التي تعد أحد أهم المعالم السياحية التاريخية بكوريا.

كما حضر سموه مأدبة عشاء خاصة أقامها فخامة الرئيس يون سوك يول في «البيت الأزرق» تكريماً لسموه والوفد المرافق، صاحبتها فقرات موسيقية وعروض تراثية كورية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للرئيس والسيدة الأولى على هذه اللفتة وما حظي به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة منذ وصوله والوفد المرافق إلى هذا البلد المضياف.

وأشاد سموه بالاهتمام الذي يوليه الشعب الكوري الصديق للمحافظة على تراثه وثقافته الجديرة بالتقدير، مؤكداً دور الثقافات والفنون في بناء جسور التواصل والتقارب بين شعوب العالم كونها جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني الذي يجب المحافظة عليه لتتوارثه الأجيال.

وحضر المأدبة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

حفاوة وترحيب

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، إلى العاصمة سيئول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستغرق يومين. وتأتي زيارة سموه تلبية لدعوة فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا. ورافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الكورية، طائرات عسكرية احتفاءً وترحيباً بزيارة سموه.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وجاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، ومعمر أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا.

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