محمد بن زايد: موقع الإمارات الجغرافي يجعلها بوابة تجارية إلى الشرق الأوسط

المصدر: سيئول - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات مهتمة بجذب الاستثمارات وتوفر بيئة داعمة لها، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيراً سموه إلى أن موقع الدولة الجغرافي يجعلها بوابة تجارية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سموه، إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، تفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار، ما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، وفدي الشركات الكبرى وريادة الأعمال الكورية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية كوريا.

وتبادل سموه مع أعضاء الوفدين الكوريين، الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها، والأفكار المبتكرة والمنتجات التي تقدمها إلى جانب أهم التحديات التي تواجهها.

وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، ودور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها، خاصة من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة.

من جانبهم، عبر رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية، عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار والعمل في دولة الإمارات وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم في الدولة، منوهين بما تشهده الإمارات من تطور تنموي، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة، وما تعنيه زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية كوريا من أهمية في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارته إلى جمهورية كوريا.

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