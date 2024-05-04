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ـــ محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من الوزراء وممثلي الجهات

ـــ رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من وفود الدول وممثلي الجهات

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من سلطان عمان

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من أمير دولة قطر

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من أمير دولة الكويت

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية من خادم الحرمين وولي عهده بوفاة طحنون بن محمد

ـــ رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن والرئيس التركي ورئيس الحكومة اللبنانية بوفاة طحنون بن محمد

ـــ محمد بن زايد يتقبل تعازي حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد في وفاة طحنون بن محمد

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