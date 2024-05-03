رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية من خادم الحرمين وولي عهده بوفاة طحنون بن محمد

المصدر: وام

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تلقَّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة بوفاة الشيخ طحنون، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

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