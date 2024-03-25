38.9 مليون درهم حصيلة مزاد خيري لـ«وقف الأم»

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

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بلغت حصيلة مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة 38.9 مليون درهم يذهب ريعها لدعم حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وشهد المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«اتصالات من &e»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، والذين تنافسوا على اقتناء 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لهيئة الطرق، و10 أرقام هاتفية لـ «دو»، و11 رقماً هاتفياً لـ «اتصالات من &e».

كما أعلنت مجموعة شرف عن تقديم 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم». وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الذي تشهده الحملة، حيث تفتح الحملة باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة، وصالح جميع المجتمعات. وتستخدم عائدات الحملة، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العلمية»، في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة.

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