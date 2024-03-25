مزاد "أنبل رقم" يجمع 38.1 مليون درهم لصالح "وقف الأم"

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حقق مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة 38 مليوناً و95 ألف درهم، يذهب ريعها لدعم جهود حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وشهد المزاد، الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والذين تنافسوا على اقتناء 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام لوحات مركبات صادرة من "طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية من "دو"، و 11 رقماً هاتفياً من "اتصالات من &e".

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