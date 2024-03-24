مجموعة شرف تتبرع بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم"

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة شرف عن تقديمها 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الذي تشهده حملة "وقف الأم"، حيث تفتح الحملة باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة، وصالح جميع المجتمعات.

وتستخدم عائدات الحملة التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العلمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة بما يضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

- نهج إنساني..

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف " تجسد حملة وقف الأم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعطاء المستدام، ونهج دولة الإمارات الراسخ في تقديم المساعدة للمحتاجين، والتخفيف من معاناة المجتمعات الأقل حظاً، وإتاحة الفرصة أمام أبنائها للحصول على التعليم الجيد وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم".

وأضاف " نتشرف بالمساهمة في هذه الحملة الخيرية الهادفة إلى تكريم الأمهات، وباستمرار تعاوننا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإنجاح المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها مؤسسة المبادرات حول العالم، وهو ما ينسجم مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات".

- وقف مستدام..

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

وتستكمل حملة "وقف الأم"، سلسلة إنجازات الحملات الخيرية السابقة التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم والتي حظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية وعدد المستفيدين منها حول العالم.

- 6 قنوات للمساهمة..

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" - Jood.ae -.

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