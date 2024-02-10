تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. الاثنين العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن بعد، نظرا للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

اقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

طقس الإمارات غداَ.. أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز