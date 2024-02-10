طقس الإمارات غداَ.. أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم مع بعض السحب الركامية و سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س .. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 40 :13 والمد الثاني عند الساعة 28 :03 .. والجزر الأول عند الساعة 54 :20 والجزر الثاني عند الساعة11: 08

فى بحر عمان الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند 10:27 والمد الثاني عند الساعة 23:21 ..والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة33 :05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 85 45

دبي 23 17 85 35

الشارقة 24 14 85 40

عجمان 23 15 85 35

أم القيوين 24 13 85 40

رأس الخيمة 25 14 90 45

الفجيرة 23 18 75 50

العـين 25 13 85 25

ليوا 24 15 80 35

الرويس 21 13 80 30

السلع 22 13 85 30

دلـمـا 22 18 85 45

طنب الكبرى 23 19 90 40

طنب الصغرى 23 19 90 40

أبو موسى 23 19 85 35.



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