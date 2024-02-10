وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الداخلية ممثلةً باللجنة العليا للأمن الداخلي برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور قادة الشرطة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الإستراتيجيين، الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي والتقلبات المصاحبة له والذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة، مشيرةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية كلاً ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وذلك بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

و أكدت وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

اقرأ أيضاً:

طقس الإمارات غداَ.. أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز