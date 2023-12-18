رئيس الدولة: أتمنى لأخي مشعل الصباح التوفيق في قيادة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات، مؤكداً سموه مواصلة العمل معاً، من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة».

تهنئة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.. حريصون على تعزيز أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معاً لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين».

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كل التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مواصلة مسيرة الإنجازات لدولة الكويت الشقيقة، وفي ترسيخ نهضة الكويت وتعزيز مكتسباتها وريادتها نحو مزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان».

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