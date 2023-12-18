تعازي رئيس الدولة ونائبيه بوفاة نواف الصباح ينقلها حاكم الفجيرة إلى أمير الكويت

المصدر: الكويت - وام

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نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ومواساته إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «رحمه الله».

جاء ذلك، خلال استقبال أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ووفد الدولة المرافق.

وقدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، في هذا المصاب الجلل.. داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، جميل الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومواساتهما في وفاة الفقيد، الشيخ نواف الأحمد «رحمه الله».

عطاء

وأشاد الجميع بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه وشعبه وأمته، متمنين للكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقدم التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، الوفد المرافق، الذي ضم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدداً من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق، قد وصل في وقت سابق لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، التعازي والمواساة إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «رحمه الله».

وأعرب - خلال استقبال أمير الكويت لسموه والوفد المرافق - عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأعرب سموه عن تمنياته لأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة مسيرة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي الشقيق وبما يحقق تطلعاته نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

كما قدم التعازي إلى أمير الكويت وذوي الفقيد كل من، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وصل والوفد المرافق إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله في المطار الأميري الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت وعدد من المسؤولين.

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