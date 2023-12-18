حاكم الشارقة يعزي مشعل الأحمد في وفاة نواف الأحمد

المصدر: الشارقة – البيان

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أمير دولة الكويت، وآل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تمنى صاحب السمو حاكم الشارقة لأمير دولة الكويت التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة لكل ما فيه الخير والازدهار للشعب الكويتي الشقيق.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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