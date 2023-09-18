الإمارات تستقبل اليوم رائد الفضاء سلطان النيادي

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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تستقبل اليوم دولة الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي عقب إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر.

ونجح النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في قطاع الفضاء، إذ أصبح أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، وعزز هذا النجاح ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء، إذ أصبحت الدولة الـ10 عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.

وأسهم رائد الفضاء الإماراتي في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في الدولة، بإجرائه نحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة.

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