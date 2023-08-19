ختام ناجح لمرحلة الترشح لانتخابات «الوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين في 25 أغسطس، وسيلي ذلك فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وترد اللجنة على الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر.

وتبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.

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