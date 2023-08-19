إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: متابعة- موفق محمد، وائل نعيم، سعيد الوشاحي، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر أمس، بعد أن استمرت لأربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

الترشح

وثمن طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، دور كافة لجان الإمارات السبع في تسخير جميع الإمكانات أمام أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في تقديم طلبات الترشح لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة البرلمان.

وأشاد طارق لوتاه خلال تفقّده عدداً من مقار اللجان الرئيسية المعنية بتسجيل المرشحين، بالجهود «الكبيرة والمتميزة» لكافة الفرق والكوادر الإماراتية التي أوكل إليها مهام إنجاح العرس الانتخابي.

وتلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوافر على متجري آبل ستور وغوغل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين من 26 إلى 28 أغسطس.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023.

وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر لمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوافر على متجري آبل ستور وغوغل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

دبي

وانتهت لجنة إمارة دبي من استقبال وتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: إن لجنة الإمارة شهدت خلال فترة استقبال طلبات الترشح من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض غمار تجربة الانتخابات، تنوعاً في المتقدمين من حيث المهن والشهادات التعليمية وإقبالاً من النساء والرجال على حد سواء، لافتاً إلى أن المتقدمين كانوا من مختلف الفئات الوظيفية من موظفين ومتقاعدين وأصحاب المهن الخاصة وأصحاب الهمم، كذلك من مختلف الشهادات التعلمية المتوسطة والعليا، والذين تقدموا للترشح للمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية، وذلك من خلال التسجيل «عن بعد» من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، أو عبر التسجيل الحضوري في مركز اللجنة.

وأضاف: حرصت لجنة إمارة دبي خلال فترة الترشح على توفير جميع المتطلبات التي من شأنها تسهيل عملية التسجيل للراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وكان الإقبال لافتاً على التسجيل «عن بعد» من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، نظراً لسهولة الإجراءات وتوفر النظام على مدار الساعة.

الشارقة

واختتمت لجنة إمارة الشارقة استقبال أعضاء الهيئة الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة، وذلك بمقر اللجنة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث استقبلت طلبات من المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات العمرية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.

واستكمل الراغبون في الترشح الطلبات بكل سهولة ومرونة في دقائق قليلة، وشهدت الأيام الأربعة الماضية حضوراً متوازناً بين الرجال والنساء الراغبين في الترشح الذين توافدوا إلى مقر اللجنة، كما أجابت اللجنة على عدد من الاستفسارات الهاتفية من قبل الراغبين في الترشح ووكلائهم للتأكد من صحة الإجراءات وعمليات التسجيل عبر القنوات الذكية الذي أتاحته اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والذي مكن الراغبين بالترشح من التقدم بطلباتهم واستيفاء الرسوم المقررة دون الحاجة لزيارة مقر اللجنة الانتخابي.

عجمان

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة عجمان، أن المشاركة الفاعلة تعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بالتزام المتقدمين للترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية بالمعايير والضوابط والاشتراطات الدستورية المعتمدة، والتسجيل عبر المنصات المخصصة للترشح عن بُعد، فيما لم تسجل اللجنة خلال أيام التسجيل أي ملاحظات أو أعطال تقنية على إجراءات عملية التسجيل الإلكتروني، وجرت عملية تقديم الطلبات وفق الخطة والآليات الموضوعة.

وثمن في هذا السياق، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني، وحرصها على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها، حيث تميزت الدورة الانتخابية الحالية بنظام التسجيل الإلكتروني الذي يواكب التحول الرقمي في الدولة.

كما أشاد رئيس اللجنة بجهود أعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي طوال الفترة الماضية، وتفانيهم في العمل أثناء التحضير لعملية التسجيل وخلال أيام التسجيل لاستقبال طلبات المرشحين، وبدعم وتعاون جميع الأجهزة المعنية في الإمارة لتذليل أي صعوبة خلال مرحلة التسجيل مما كان له دور مهم في نجاح العمل، وهو ما ترجمه رضا وارتياح المتقدمين.

رأس الخيمة

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن عملية تسجيل المترشحين شهدت نجاحاً كبيراً وسط ارتياح عام من أعضاء الهيئة الانتخابية المتقدمين للترشح، بفضل جهود أعضاء اللجنة ومساندة فرق العمل والمتطوعين، منذ اللحظة الأولى لفتح باب التسجيل وحتى انتهاء المدة المحددة، مؤكداً أن اللجنة قدمت كافة التسهيلات لجميع الراغبين بالترشح، حيث شهدت عملية التسجيل الإلكتروني إقبالاً كبيراً وهو أمر إيجابي جداً يبين مدى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي طورتها دولة الإمارات لتسهيل وتسريع عمليات الترشح.

أم القيوين

وأكد ضياء سلطان حميد، عضو لجنة إمارة أم القيوين، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية من خلال تسهيل وتسريع إجراءات المترشحين دون وجود تحديات واجهتهم خلال عملية التسجيل الإلكتروني عبر الموقع والتطبيق الذكي والحضوري إلى مقر اللجنة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يؤكد مدى استيعاب المرشحين لدور المجلس الوطني واختصاصاته، وانتشار ثقافة المشاركة السياسية للقيام بدورهم في دعم نهضة دولة الإمارات، مشيداً بجهود فرق العمل في اللجنة والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئة الانتخابية.

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