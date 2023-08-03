محمد بن زايد: الإمارات والأردن شريكان لتحقيق الازدهار الإقليمي

المصدر: (عمّان - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في عمّان أمس، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال سموه إنه بحث مع العاهل الأردني تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات المنطقة والعالم، مؤكداً أن الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، وملك الأردن، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وخلال اللقاء بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

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