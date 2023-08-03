محمد بن زايد: الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي

المصدر: دبي ـ البيان

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة عبر حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر): «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».

جاء ذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها سموه، أمس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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