العاهل الأردني يفتتح "مدينة الشيخ خليفة بن زايد" السكنية في الزرقاء المخصصة لضباط وأفراد القوات المسلحة

المصدر: وام

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افتتح العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية في محافظة الزرقاء الأردنية، التي تضم 1032 شقة خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونما ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه العميد المهندس عمار الصرايرة مدير الإسكان العسكري عن المشروع الذي يضم 99 بناية تتوزع فيها الشقق بمساحات مختلفة، صممت وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية.

وجال جلالة الملك في عدد من الشقق ومرافق المدينة، التي تضم مسجدا ومخازن تجارية، إضافة إلى مناطق ترفيهية وألعاب أطفال بمساحة إجمالية بلغت 14 دونما.

ويتميز موقع المدينة السكنية، الذي يبعد مسافة 20 كيلومترا عن العاصمة عمان، بقربه من الخدمات والجامعة الهاشمية وطريق الزرقاء - المفرق.

حضر الافتتاح معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان ، نائب رئيس أركان القوات المسلحة في الدولة ،وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.

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