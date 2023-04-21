رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان جهود التهدئة بالسودان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله أطيب التهاني والأمنيات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة، التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق، ووقف التصعيد، والعودة إلى الحوار، واستعادة المسار السياسي، وذلك في ضوء دعم الإمارات ومصر الشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.

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